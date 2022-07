Endlich Ferien! Corona machte Schülern zu schaffen

Gratis Nachhilfe

Kostenlose Nachhilfe sei deshalb wichtig. „Die Arbeiterkammer bietet gratis Nachhilfe an, auch das Rote Kreuz und die Lern-Cafés der Caritas. Der Nachhilfebedarf bei Volksschulkindern ist in den vergangenen fünf Jahren von fünf auf 16 Prozent gestiegen“, so Penz. Deshalb werde auch das Angebot der Sommerschulen gern angenommen. Bei den Anmeldungen habe man einen Anstieg von 2150 auf 2401 Teilnehmer verzeichnet. An 62 Schulstandorten werde die Sommerschule im August für zwei Wochen angeboten. „Die schulischen Defizite sollen behoben werden. Erstmals wird auch Englisch offeriert“, erzählt Penz.