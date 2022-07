In Linz dürfen Radfahrer bald bei Rot abbiegen

Premiere an der Kreuzung Landstraße/Bürgerstraße

„Es gibt bereits einen entsprechenden Verordnungsplan für die Kreuzung Landstraße/Bürgerstraße“, so Hajart. Linz wird Vorreiter sein, weil man für die Umsetzung der taufrischen Neuerung der österreichischen Straßenverkehrsordnung, die jüngst im Nationalrat beschlossen wurde, bestens vorbereitet ist. Man hatte vorab das erforderliche Verkehrsschild bestellt, das in Kürze angeliefert werden soll. Sobald die Bundesnovelle rechtskräftig ist, wird das Taferl dann montiert.