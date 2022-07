„Wir brauchen mindestens 150 Polizisten mehr!“

„Kleine Grenze“ für Deutsch Jahrndorf nicht möglich

Für Bachmann ist es zudem unverständlich, dass Tirol kleine Übergänge geschlossen habe, während in Deutsch Jahrndorf eine Teilschließung der kleinen Grenze laut Ministerium gegen EU-Recht verstoßen solle. Bund und EU müssten mehr für die Sicherheit in Grenzgemeinden tun: „Der Assistenzeinsatz muss auf alle Fälle bleiben und es braucht mindestens 150 Polizisten mehr, damit die Beamten auch ihrer normalen Arbeit nachkommen können“, so Zapfl und Bachmann. Vom Bund fordern sie daher ein Ende der „Showpolitik“: „Es müssen endlich Taten folgen, die Polizei und Bürger entlasten.“