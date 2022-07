Gestohlenes Fahrrad zum Verkauf angeboten

Am Übergabeort überführt

Am ausgemachten Treffpunkt erschien schließlich ein 35-Jähriger mit dem gestohlenen Fahrrad an seiner Seite. Kurz darauf wurde der Verkäufer am Übergabeort von der Polizei konfrontiert und festgenommen. Der Täter wollte sich jedoch bei der Befragung an Ort und Stelle nicht zu den Vorwürfen äußern.