Skunk Anansie: „Die Basis der Band ist Rebellion“

„Krone“: 2019 wurden 25 Jahre Skunk Anansie gefeiert und mit den Fans ist es ja nicht so einfach. Die wollen immer das alte Zeug ihrer Lieblingsband sehen, während sich ein Künstler natürlich weiterentwickeln und im neuen Gewand präsentieren möchte…

Deborah „Skin“ Dyer: Es ist völlig egal, wie viele neue Alben du veröffentlichst - es wird immer Leute geben, für die das Debütalbum unerreichbar sein wird. Die Menschen haben einfach die besten Erinnerungen an die alten Tage, auch wenn die Musik gar nicht so gut war. (lacht) Wir haben einmal in Kroatien gespielt, da waren gefühlt 70 Prozent des Publikums jünger als 40 und es waren auch sehr viele Frauen dabei. Ich bin sehr happy, denn die Hallen und Open-Air-Gelände sind nicht nur gut gefüllt, die Leute gehen auch voll mit. Das ist keine Pensionistenaufführung, wo alle nur still dastehen und auf die Bühne starren. Die Leute genießen die Show wie wir selbst und es gibt viele, die uns als Band erstmals entdecken. Ich bin sehr dankbar für die großen Klassiker aus unseren früheren Tagen, weil die Menschen damit aufgewachsen sind. Mit „This Means War“ spielten wir auf der letzten Tour auch einen Song, der gerade kurz davor geschrieben wurde und „What You Do For Love“ erschien während dieser Tour als Single. Die Nummern passen gut in den Gesamtkontext.