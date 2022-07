Wochenendwetter bleibt wechselhaft und kühl

Das Wetter über Österreich bleibt am Wochenende wechselhaft und kühl. Länger sonnig ist es durch Nordföhn im Süden des Landes. Am Freitag dominieren windiges und an der Alpensüdseite sonniges und trockenes Wetter. Im Westen, Norden und Osten ziehen Regenschauer durch, bevor die Wolken am Nachmittag überall auflockern. In der Früh hat es zwölf bis 17, im weiteren Verlauf 17 bis 24 Grad.