„God of War: Ragnarök“ kommt am 9. November

Die Fortsetzung des 2018 erschienenen „God of War“ entführt die Spieler erneut in die Welt der nordischen Mythologie und begleitet die nächsten Schritte des ungleichen Duos. Einen besonderen Auftritt haben dabei Charaktere wie Freya und Thor, die als Antagonisten dieses Mal eine außergewöhnliche Rolle in der Geschichte des Spiels übernehmen.