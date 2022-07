Messerattacke: „Es hätte jeder Opfer sein können!“

„Es hätte jeder sein können“, sagt der 29-jährige Armenier beim Prozess achselzuckend. Schuldig fühlt er sich nicht: „Ich hatte keine andere Wahl. Das Geld war mir ausgegangen, und ich hatte Hunger. Also ging ich mit dem Messer los, um jemanden zu verletzen, damit ich in eine Anstalt komme und endlich versorgt werde.“ Schuld an der irren Attacke seien also Behörden und alle anderen, nur nicht er. „Scheiß Österreicher!“, habe er deswegen auch gebrüllt, als er sich auf sein Opfer stürzte.