Sekte hielt in Nigeria 77 Gläubige in Keller fest

Der Polizeieinsatz am Freitag fand statt, nachdem sich eine Mutter beschwert hatte, dass ihre Kinder vermisst werden. Die Frau nahm an, dass sich diese in der Kirche aufhalten. Die Behörden untersuchen nach der Razzia in der „Whole Bible Believers Church“ in Ondo Town im Südwesten des Landes, ob es sich beim Festhalten der Menschen um eine Massenentführung handelt.