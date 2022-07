Piaggio MP3: Abgefahrener Hightech-Super-Roller

Gebremst wird entweder mit den beiden Handbremshebeln am Lenker oder per Fußbremse. Das Pedal steuert kombiniert sowohl die vorderen Bremsen (2x258 mm), als auch die hintere (240 mm) an. Das klingt, als würde es einem Autofahrer die Umgewöhnung erleichtern, dem ist aber nicht so. Das Bremspedal steht leider nicht frei genug, daher muss man mit den Zehenspitzen drauftreten, was unpraktisch ist und zu Fehlbedienungen führen kann. Daher wird man grundsätzlich die Handhebel ziehen. Die Bremsen an sich stammen übrigens von Brembo-Ableger Bybre und packen gut dosierbar und kräftig zu.