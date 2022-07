Hike&Fly: Die Luft hat Tücken, Gesetze und Regeln

Ein Unterrichtsschwerpunkt ist das Thema Meteorologie, denn kein Gleitschirmflieger will in gefährliche Abwinde oder sogar einen Föhnsturm geraten. Wer jedoch eine Thermik gefunden hat, der kann - das notwendige Können und Erfahrung vorausgesetzt - stundenlang und hunderte Kilometer weit fliegen. Eddie Gojer, der mit seinen 79 Jahren in Fliegerkreisen längst eine Legende ist, lässt uns an seiner Erfahrung teilhaben und mahnt uns immer wieder, vor jedem Flug diesen genauestens zu planen.