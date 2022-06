Auf zum „Hike&Fly“: Wir heben erstmals ab!

Fluglehrer Robert Novak zeigt uns nochmals, wie man den Gleitschirm richtig ins Gurtzeug einhängt: „Der Beschleuniger muss nach außen zeigen.“ Beschleuniger? Mit fragendem Blick schaue ich Robert groß an. Blitzschnell folgt seine Antwort: „Mach dir keinen Kopf, den brauchst du eh noch nicht.“ Okay. Ich blicke zu Christoph. Tollkühn steht er am Startplatz. Zum Glück weiß ich, dass er nur so tut und ihm in Wahrheit die Knie genauso schlottern wie mir. Denn ein bisschen mulmig ist mir schon zumute, doch die Lust zu fliegen ist einfach viel größer.