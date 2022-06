Hike&Fly: Wie das Paragleiten nach Österreich kam

Josef Gasteigers Telefonnummer rauszufinden ist kinderleicht, gilt der heute 83-Jährige als einer der besten Gleitschirm-Notfallretter-Produzenten Europas. Und der gebürtige Osttiroler, der heute in Kössen in Tirol lebt, nimmt sich sofort die Zeit, um mir zu berichten, wie das Paragleiten nach Österreich gekommen ist. „Es war im Jahr 1985 und ich war damals in der Schweiz, um Curling zu spielen. Während einer Spielpause beobachtete ich einen Mann, der mit einem Gleitschirm und Skiern an den Füßen von einem Berggipfel flog. So etwas hatte ich zuvor noch nicht gesehen.“ Pepi, der damals bereits ein erfahrener Drachenflieger war, rannte sofort zu dem Mann. „Er war Skilehrer und erzählte mir, dass er nach getaner Arbeit mit seinem Paragleiter nach Hause flog. Ich wollte das auch. Der freundliche Schweizer sagte zu mir, dass ich tags darauf einfach nach dem Liftbetrieb im Skigebiet sein sollte. Er hatte einen Schirm für mich. Wir sind schließlich mit der letzten Bahn hinaufgefahren, der Mann legte für mich den Schirm aus und erklärte mir die Steuerung: Rechts ist rechts, links ist links. Dann sind wir zusammen rausgeflogen. Es war unglaublich.“