Mit Vorfreude und Bauchkribbeln zum 1. Höhenflug

„Macht euch bereit“, ruft uns Anna. Mein erster Gedanke: Ich glaube, ich bringe es lieber schnell hinter mich. Also, suche ich mir so schnell als möglich einen Fleck am steilen Starthang und mache mich für meinen Erstflug bereit. Der Gleitschirm ist rasch ausgelegt und ich bin startklar. Mein Blick wandert ständig in Richtung Windsack. Leichte Brise aus Südost. Sollte passen. Fluglehrerin Anna kommt auf mich zu und lächelt mich an: „Bereit?“ Darauf folgt nach einer kurzen Pause ein leises Ja. Das Brauchkribbeln erreicht eine neue Dimension.