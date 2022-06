Vom Übungshang bis zum ersten „Hike&Fly“-Abenteuer

Berge faszinieren mich, bieten sie uns doch so viele Möglichkeiten. Welche, um sich zu erholen, aber auch solche, die in Felswänden und Graten einen richtig fordern können. Neben dem Bergsteigen fasziniert mich persönlich schon lange das Thema Fliegen und Bergsportler, wie Villachs „Mr. Skinfit“ Otmar Altmann oder Infineon-Innovationsleiter Siegfried Krainer, die nach oftmals schweißtreibenden Aufstiegen am Gipfel ihre Gleitschirme auspacken und wieder zurück ins Tal fliegen. „Hike&Fly“ nennt sich die Kombination aus Wandern und Fliegen. Das will ich auch.