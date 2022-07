Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Laila (sechs Jahre) sucht ein Zuhause am Land, am besten mit einem gesicherten Garten. Ihre fröhliche, lustige Seite zeigt sie gerne bei gemeinsamen Spaziergängen und im Sommer beim Baden! Laila liebt Intelligenz- und Schnüffelspiele, fährt problemlos mit dem Auto und kann alleine bleiben, bei anderen Hunden ist sie ängstlich. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at