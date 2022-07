Tiervergabe: Sanfte Wesen und starke Charaktere

In Herzogsdorf gefunden

Anfang April fiel diese äußerst freundliche British Kurzhaar-Katze in Herzogsdorf auf. Sie war in recht schlechtem Gesundheitszustand, die Genesung dauerte einige Zeit. Herzi, wie sie im Tierheim genannt wird, ist nun aber bereit, in ein schönes Zuhause umzuziehen. Sie möchte eine Möglichkeit, kleine Ausflüge in die Natur zu unternehmen.

Tel.: 0 732/24 78 87.