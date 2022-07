Polizei drängt flüchtenden Drogendealer von Straße

Alles begann am Sonntagabend damit, dass die Besatzung eines Polizeiwagens einen mutmaßlichen Drogendeal in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beobachtete. Der Verdächtige stellte seinerseits fest, aufgeflogen zu sein und trat die Flucht in seinem Pkw an. Es entwickelte sich eine rasante Verfolgungsjagd. Ein Polizist wurde dabei verletzt.