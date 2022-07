Russische Truppen rücken um Slowjansk vor

„In Richtung Slowsjansk versuchen die Russen, die Kontrolle über die Ortschaften Bohorodytschne, Dolyna und Masaniwka herzustellen“, sagte der ukrainische Generalstab am Montag. Diese drei Ortschaften liegen weniger als 20 Kilometer im Norden und Nordosten von Slowjansk. Den Fluss in der Region soll das russische Militär von Osten her ebenfalls überquert haben. Die Soldaten und Soldatinnen würden versuchen, die ukrainischen Kräfte auf eine neue Verteidigungslinie zwischen Siwersk, Soledar und Bachmut zurückzudrängen, heißt es in dem Lagebericht. Diese drei Städte liegen etwa 30 bis 40 Kilometer östlich vom Ballungsraum Slowjansk-Kramatorsk, der das Hauptquartier des ukrainischen Militärs im Donbass ist.