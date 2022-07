Nussbaumer glänzte in Dornbirn gleich zweifach

Um 13 Uhr fiel bei den Landesmeisterschaften auf der Dornbirner Birkenwiese der Startschuss für den 800 Meter-Lauf der Herren. 1:54,80 Minuten später überquerte der Lochauer Elias Nussbaumer die Ziellinie und verbesserte seine - erst am 25. Juni bei der Staatsmeisterschaft in St. Pölten aufgestellte - persönliche Bestleistung erneut um 32 Hundertstelsekunden. „Ich habe definitiv nicht damit gerechnet, dass es gleich wieder so schnell wird. Ich hatte einfach gute Beine“, freute sich der 22-Jährige. Zum Feiern blieb aber keine Zeit - nur 15 Minuten nach seinem Lauf war Elias erneut im Einsatz: als Tempomacher für Vorarlbergs Siebenkampfrekordlerin Chiara Schuler.