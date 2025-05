Regionalität in Vorarlbergs Küchen stärken

Um den Anbau regionaler Lebensmittel zu stärken, zeichnet das Land Jahr für Jahr jene Gemeinschaftsküchen aus, die vorwiegend auf heimische Produkte setzen. Am vergangenen Dienstag wurden insgesamt 45 solcher Küchenbetriebe geehrt. Diese haben im vergangenen Jahr über fünf Millionen regionale Gerichte hervorgebracht – für Sozialzentren, Krankenhäuser, Straßenmeistereien, Bildungseinrichtungen und Verwaltungsstellen. Auch in Vorarlbergs Bildungshäusern greift die Initiative: Täglich werden über 60.000 Mahlzeiten an Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindergärten ausgeliefert.