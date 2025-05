Krähen stehen auf Moosbruggers Abschussliste

Was bleibt also? Für Moosbrugger ist das klar. Der Griff zum Schießgewehr: „Die bisherige und bewährte Praxis war rasches Handeln in Form von Abschussaufträgen. Doch derzeit scheinen die Bezirkshauptmannschaften diesbezüglich zurückhaltend.“ Somit stünde die Landwirtschaft alleine mit dem Thema da, da müsse man sich auch nicht wundern, wenn Unmut und Unverständnis herrschen würden.