Wasserspritzpistole löste Polizei-Einsatz aus

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr alarmierte eine Frau, die in Memmingen unterwegs war, die Polizei: Sie hatte auf einem Parkplatz mehrere laufende Personen gesehen, eine davon hielt eine silberne Schusswaffe in der Hand. Die Frau hatte Angst um ihre Sicherheit und verließ den Parkplatz.