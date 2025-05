Schwärzler quält sich ins Vicenza-Achtelfinale

Bereits vorige Woche war Schwärzler gegen die Nummer 328 der Welt als Sieger vom Platz gegangen, hatte sich in der ersten Runde des Challengers im nordmazedonischen Skopje mit 6:4, 6:3 durchgesetzt. Diesmal startete Bueno besser in die Partie, nahm dem 19-jährigen Vorarlberger in Satz eins im siebten Game das Service ab und stellte auf 4:3. Doch Schwärzler machte nicht nur das umgehende Rebreak, sondern spielte den Durchgang in der Folge nach 53 Minuten mit 6:4 nach Hause.