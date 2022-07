Kletterer und Wanderer per Helikopter gerettet

Brüder in Not

Unspektakulärer war der Grund für einen Unfall am Schafberg, aber die Rettung nicht weniger aufwändig: Zwei Brüder aus Bayern, 58 Jahre und 61 Jahre alt, fuhren mit der Schafbergbahn nach oben und wollten nach einiger Zeit am Berg gegen 12 Uhr über den Purtschellersteig Richtung St. Wolfgang am Wolfgangsee absteigen. Am rutschigen Untergrund stürzte der Jüngere, überknöchelte und verletzte sich schwer. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in ein Salzburger Krankenhaus.