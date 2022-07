Tausende tanzten bei Unite Parade durch die Stadt

Die Re:Unite Parade rollte am Samstag erstmals seit 2008 wieder durch die Stadt Salzburg. „In den Sozialen Netzwerken haben uns wirklich Leute gefragt, was man so macht auf einer Parade“, erzählt Organisator Werner Purkhart erheitert. „Den vorrangig jungen Leuten haben wir dann erst einmal erklären müssen, wie man auf einer Parade feiert. Und dass man dafür keinen Eintritt zahlen muss. Das war tatsächlich eine Sorge von vielen“, so Purkhart.