Goldener Hirsch:Promis trafen sich für guten Zweck

So wusste sie bestimmt auch schon darüber Bescheid, dass Trachten-Modeschöpferin Theresa Lanz kürzlich einen großen beruflichen Coup gelandet hat. Sie designte und fertigte nämlich im großen Stil Dirndl für das anstehende Formel-1 Rennen im steirischen Spielberg. Die Grid Girls dürften heuer also in gut einer Woche nicht nur die Startnummern der jeweiligen Fahrer präsentieren, sondern auch Mode made in Salzburg. „Das war wirklich ein ganz besonderer Auftrag. Ich hoffe die Dirndl werden jetzt ganz viele Jahre getragen“, erzählt Lanz.