Kuriose Teuerungs-Posse um „Geister-Bonus“

Die Anti-Teuerungs-Maßnahmen der Regierung sollen auch Pensionisten begünstigen. Allerdings dürften die Behörden mit der Abwicklung des Bonus überfordert sein. Denn mehr als zwei Jahre nach dem Tod staunten die Angehörigen einer mit 94 Jahren verstorbenen Wienerin nicht schlecht: Dieser Tage flatterte eine E-Mail an die längst Verblichene herein. „Sehr geehrte FinanzOnline-Teilnehmerin. Sie haben eine neue Mitteilung in Ihren Nachrichten“, heißt es.