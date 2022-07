Sechs Tote auf Vorarlbergs Straßen

Maßnahmen für mehr Sicherheit

Drei Maßnahmen hat der VCÖ als größte Hebel identifiziert: Aufnehmen des Delikts „Handy am Steuer“ in das Vormerksystem. Wer beim Autofahren mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so langsam wie ein Lenker mit 0,8 Promille Alkohol im Blut. Zudem hofft der VCÖ auf eine Tempobeschränkung von 100 auf 80 km/h auf Freilandstraßen - und auf mehr 30er-Zonen im Ortsgebiet. Fußgängerzonen wie in Bregenz würden laut Gratzer nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Sicherheit erhöhen. Und last but not least: ein weiterer Ausbau des Öffi-Angebots.