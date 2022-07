Heurigenkultur mit Herz und Respekt vor der Natur

Alles wird verarbeitet

Ihr Heuriger spiegelt ihre Bio-Landwirtschaft voll wider. „Sie gibt vor, was den Weg in unsere Küche und später auf die Teller und die Brettln findet“, sagen Bernhard Liszt und Theresa Buchegger. In der hauseigenen Manufaktur wird alles verarbeitet, vom Sauschädel über den Schweinerüssel bis zur Haxen - die Fermentierung von regionalem Gemüse inbegriffen.