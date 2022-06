Italien drängt darauf, Flüchtlinge umzuverteilen

„Kämpfen mit gleichen Problemen“

„Wir bemühen uns, eine gemeinsame Strategie für eine gemeinsame europäische Migrationspolitik zu entwickeln. Unsere Stärke ist, dass wir zu fünft mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, denn wir sind die ersten Länder in der EU, in denen die Migranten in Europa eintreffen“, sagte Lamorgese. Europa müsse sich aktiv an Partnerschaften mit Drittländern beteiligen und Ländern in Schwierigkeiten helfen, um den anhaltenden Zustrom zu stoppen. Die EU habe im Umgang mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen bereits eine koordinierte Strategie entwickelt und könne diese auch bei der Migration über das Mittelmeer anwenden.