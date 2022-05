NGO-Rettungsschiff wartet auf Hafenerlaubnis

Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee beklagt, dass ihr Rettungsschiff „Ocean Viking“ seit zehn Tagen mit 296 Menschen an Bord im Mittelmeer auf eine Möglichkeit wartet, in einen Hafen einzufahren. Das Schiff befindet sich einige Seemeilen vor der Küste der italienischen Insel Sizilien. Unter den Geretteten an Bord ist auch ein erst drei Monate altes Baby.