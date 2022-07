„Bei der Favoritenrolle ist Vorsicht geboten!“

Ohne Stephan Palla (wechselt zu Voitsberg), dafür mit Max Somnitz (von Union Berlin verpflichtet) testet der GAK heute (18.30) in Kalsdorf. Ehe es danach in die Härtetests Samstag gegen Domzale (Ligist, 16) und am 1. Juli gegen den WAC (Lebring, 18.30) geht, verriet GAK-Coach Gernot Messner der „Krone“, ob er die sprunghaft gestiegene Erwartungshaltung der roten Fans für gerechtfertigt hält.