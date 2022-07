Politik fürchtet Krauthügel-Effekt beim S-Link

Denn die ÖVP will am Mittwoch den Amtsbericht beschließen. Die FPÖ ist mit im Boot. „Salzburgs Verkehr braucht dieses Projekt so dringend wie einen Bissen Brot“, sagt der blaue Stadtchef Dominic Maier. Die Bürgerliste stellt zwar Bedingungen, ist aber ebenfalls eher für einen baldigen Beschluss. „Die Stadt Salzburg braucht einen Schub Richtung öffentlichen Verkehr“, sagt Klubchefin Ingeborg Haller.