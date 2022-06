36,7 Grad: Nächster Temperaturrekord gemessen

Vor zehn Tagen, am Sonntag, dem 19. Juni, haben sich die Temperaturen erstmals an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. Aktuell liegt der absolute Rekordwert, der in den letzten Jahren im Juni gemessen wurde, in Niederösterreich. 2013 wurden in Waidhofen/ Ybbs stolze 38,6 Grad festgestellt.