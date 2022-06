Graz erlebte die wärmste Nacht seit Messbeginn

Bruck an der Mur: Erste Tropennacht im Juni

Und auch in der Nacht auf Mittwoch gab es beispielsweise in Bruck an der Mur die erste Tropennacht in einem Juni - und die erst zweite überhaupt seit Messebeginn im Jahr 1936! Bemerkenswert sind laut Dietz im Juni aber nicht nur die milden Nächte, sondern auch die heißen Tage gewesen, mit Durchschnittstemperaturen um 21 Grad in Graz.