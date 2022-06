Rad-Diebe: So (un)sicher ist Ihr Bezirk

Der Trend zum Radfahren hält an, doch auch die Zahl der Fahrrad-Diebstähle bleibt auf hohem Niveau und Wien ist immer noch die Hochburg. Die Aufklärungsquote steigt zwar, bleibt aber äußerst gering. Denn mehr als 90 Prozent der illegal entwendeten Drahtesel bleiben für immer verschwunden! Doch in welchem Bezirk werden die meisten Fahrräder gestohlen? Und wie kann man sich am besten davor schützen? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.