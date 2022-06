Nach Massenschlägerei gab‘s acht Platzverweise

Was war passiert? Nachdem Seattles Schlagmann Jesse Winker von einem Ball mit knapp 150 km/h an der Hüfte getroffen worden war, kam es zu wütendem Geschrei und Gesten in Richtung der Spielerbank der Angels. Zunächst ging er nur auf den Übeltäter Andrew Wantz los, ehe die Spieler beider Seiten aufeinander losstürmten. Es kam einer rund vierminütigen Rauferei - insgesamt war die Partie für 23 Minuten unterbrochen.