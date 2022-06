Illegale Entsendungen: Mehr Lohndumping am Bau

Muchitsch: „Das widerspricht EU-Entsenderichtlinie“

„Wir haben es mit einem Bündel an unseriösen Betrugsmaschen zu tun, deren Ausgangspunkte in anderen EU-Ländern liegen“, so Muchitsch. 35 Prozent aller Entsendungen am Bau kommen aus Slowenien - doch 73 Prozent der von dort entsendeten Arbeitnehmer stammen nicht aus Slowenien, sondern vom Westbalkan, insbesondere aus Bosnien und Serbien, die nicht bei der EU sind. Sie unterbieten heimische Löhne dann um über zehn Prozent. Muchitsch: „Das ist ein Skandal und widerspricht der EU-Entsenderichtlinie.“