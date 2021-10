„Aktion scharf“ gegen Lohndumping direkt an Grenze

Ob Elektroarbeiten, Autoreparaturen oder Nachhilfe – die Corona-Krise hat den Pfusch in Österreich beflügelt. Hart davon getroffen sind jene heimischen Unternehmen, die ehrlich Steuern in Österreich bezahlen und ihr Personal angemessen entlohnen. „Gerade deshalb müssen wir kontrollieren, dass die Spielregeln eingehalten werden und es für unsere Firmen fair bleibt“, so Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth. Donnerstagfrüh fanden daher an den Grenzübergängen Heiligenkreuz, Schachendorf, Nickelsdorf und Klingenbach zeitgleich Schwerpunktkontrollen der Finanzpolizei statt.