SPÖ: Neues Lohndumping-Gesetz „keine Abschreckung“

Massive Kritik an der geplanten Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz hat SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Mittwoch geäußert. Denn mit der von der türkis-grünen Koalition geplanten Änderung würden Strafen minimiert und Mindeststrafen abgeschafft. „Es ist unglaublich, dass die Strafen bei null Euro beginnen“, empörte sich Muchitsch. „Das ist keine Abschreckung mehr.“ Die SPÖ will daher Änderungsanträge zur geplanten Novelle einbringen.