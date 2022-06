Schwerer Brand in Rom: Ferienzentrum evakuiert

Wegen Dutzenden von Bränden in der Umgebung von Palermo gingen Flächen in Hektargröße mit mediterranem Buschwald und Gestrüpp in Rauch auf. Auch die Emilia Romagna ist betroffen: Mehrere Brände wüteten in der Provinz Ravenna, während in der Nähe von Arezzo die Wälder der Ortschaften Bivignano brennen.