Anhaltende Dürre und Waldbrände in Europa

In Deutschland verließen am Sonntagvormittag etwa 20 Bewohner und Bewohnerinnen einen Stadtteil von Treuenbrietzen. Am Freitag war ein Waldbrand auf einer Fläche von etwa 60 Hektar entstanden, am Samstag waren es noch rund 40. In der Nacht auf Sonntag dehnte sich der Waldbrand allerdings wieder aus, die Winde erschweren die Löscharbeiten. Da das betroffene Gelände ein ehemaliger Spreng- und Übungsplatz ist, auf dem noch Munition und Kampfmittel liegen, kommen die Einsatzkräfte zudem nicht direkt an den Brand heran, ohne ihr Leben in Gefahr zu bringen.