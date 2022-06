Thievery Corporation: „Limitation ist kein Thema“

Ist es manchmal nicht stressig, immer nach einem Weg zu suchen, etwas komplett Neues und Einzigartiges zu erschaffen, wo doch oft alles gesagt und getan scheint?

Nicht wirklich. Diesen Druck legen wir uns aber auch nicht auf. Man kann nicht immer allen gefallen und je eher man das kapiert, umso leichter lebt man. Als wir mit Thievery Corporation begannen und erstmals in England waren, erzählte man uns, Downtempo wäre am Ende und Drum&Bass wäre der neue Soul. All die Bands von damals existieren heute aber nicht mehr so, wie sie damals klangen, weil der Trend ein Ablaufdatum hatte. Man darf nie in so einen Wettbewerb gehen, weil man da unweigerlich verliert. Versucht nicht immer cooler und hipper als die anderen zu sein, denn diesen Kampf gewinnt ihr nie. Man verlässt sich und seine Authentizität damit. Hätten wir uns zum Beispiel von Anfang an mit Kruder & Dorfmeister verglichen, wäre das garantiert in die Hose gegangen. Sie hatten auch den Vorteil, nicht aus London oder Berlin zu stammen und gerade deshalb ihren Sound kultivieren zu können. Sie konnten sich ohne die Einflüsse und den Druck von außen entwickeln, was in New York, London oder Miami nie möglich gewesen wäre.