Ungewöhnlich: Diebe stahlen 50 Kilogramm Fleisch

In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in ein bäuerliches Anwesen in Bad Eisenkappel ein. Dort entwendeten die Langfinger nicht nur mehrere Motorsägen, eine Motorsense und anderes diverses Werkzeug. Aus einem Kühlraum ließen sie außerdem etwa 50. Kilo Fleischwaren mitgehen. „Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro“, berichtet die Polizei.