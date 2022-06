Machen sich Wiener Wirte ein sattes Körberlgeld?

Speisen und Getränke kosten in Italien oft nur halb so viel wie bei uns, wo die Preise in den Gastwirtschaften, bei Würstelständen und Restaurants abheben. Die Energiekrise trifft jedoch unser Nachbarland genauso hart. Und an den Steuern liegt es auch nicht. Wiens Gastro-Chef Peter Dobcak versucht, die Preisunterschiede zu erklären.