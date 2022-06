Hohe Preise in Gastro: „Es wird noch ärger werden“

Wucherpreise regen seit Monaten auf

„Geht’s noch?“, sind Worte, die beim Blick auf Rechnungen immer öfter fallen. Seit Monaten lesen Sie in der „Krone“ regelmäßig über Teuerungsbeispiele, die mittlerweile sogar schon den Tod betreffen. So muss Frau Gabriela F. für die Verlängerung ihres Grabes auf dem Südwestfriedhof mit 1457 Euro nun das Doppelte bezahlen! Ein anderes Beispiel: „Krone“-Leser Thomas Primus gibt mittlerweile ein Viertel seiner Pension für Strom und Gas aus. So wie Frau F. und Herrn Primus geht es gerade etlichen.