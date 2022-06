Marco Pogo will als Bundespräsident kandidieren

Ab dem Start hat Pogo dann insgesamt 21 Amtstage Zeit, die nötigen 6000 Unterstützer zu mobilisieren. In Wien hat Pogos Bierpartei bei der letzten Wahl im Jahr 2020 auf Bezirksebene insgesamt elf Mandate erreicht und sitzt etwa in den Bezirksparlamenten in Simmering und in der Brigittenau. Pogo selbst ist in Wien-Simmering als Bezirksrat tätig.