Schirm klappte zusammen: Paragleiter stürzte ab

Herrliches Wetter am Sonntag lockte Paragleiter, in Krakau (Bezirk Murau) sollte es zur brenzligen Situation kommen: Beim Landen im Bereich des Ruprechtsecks kam ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Tamsweg in Salzburg wohl mit den Baumwipfeln in Berührung. Daraufhin klappte der Schirm einfach zusammen und der Mann fiel aus sieben Metern zu Boden!