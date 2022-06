Zusätzliche Schwimmkurse für Linzer Kids fixiert

Anmeldung startet ab 1. Juli

Vor zwei Wochen meinte Hörzing dann in der „Krone“, dass man zwar intensiv mit den Vereinen an einer Lösung arbeite, jedoch Schwimmlehrer fehlen würden. Bis jetzt! „Wir können im Parkbad, Hummelhof-, Schörgenhub- und Biesenfeld-Bad weitere Zwei-Wochen-Kurse für 4- bis 8-Jährige anbieten. Die Anmeldung startet ab 1. Juli“, so Hörzing.